دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أدى جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين، صلاتي الجمعة والاستسقاء في مسجد عمر بن الخطاب في مدينة العقبة، جنوبي المملكة. وأدى الأردنيون بعد صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الأمطار في جميع مساجد المملكة. اقرأ أيضاً : الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الأمطار.. صور وفيديو وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الاثنين الماضي، قد دعا مديري مديريات الأوقاف بالمملكة إلى التعميم على الأئمة والخطباء لصلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة .

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كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يشاركان جموع المصلين تأدية صلاتي الجمعة والاستسقاء بالعقبة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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