شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب البحرينى: موقف المملكة ثابت وداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحرينى، الموقف التاريخى الثابت والمستمر لمملكة البحرين، فى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أشارت رئيسة البرلمان، بأن مملكة البحرين تقف مع الشعب الفلسطينى الشقيق، وترفض رفضا قاطعا كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التى تمارسها السلطات الإسرائيلية، وما قامت به مؤخرا من أعمال استيطانية، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 والصادر عام 2016، التى من شأنها عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى سلام عادل وشامل فى المنطقة.

وأضافت أن مجلس النواب يولى القضية الفلسطينية اهتماما بالغا فى المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأن المجموعات البرلمانية الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية تصع القضية الفلسطينية على سلم أولويات العمل البرلمانى الدولى دائما، مشيرة إلى أن مجلس النواب ومن خلال اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطينى، يعمل جاهدا لدعم القضية الفلسطينية محليا ودوليا.

Advertisements

جاء ذلك خلال لقاء صباح اليوم الجمعة، مع طه محمد عبد القادر، سفير دولة فلسطين المعتمد لدى مملكة البحرين، وبحضور النواب إبراهيم النفيعى رئيس اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطينى، أحمد العامر، عيسى القاضى، السيد فلاح هاشم.

من جانبه، أعرب السفير الفلسطينى، عن بالغ الشكر والتقدير لمملكة البحرين على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، مؤكدا أن موقف مملكة البحرين محل فخر واعتزاز من الشعب الفلسطينى، ودورها الحيوى فى المحافل الدولية فى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.