صور.. عرض قطعة من مزود السيد المسيح فى القدس قبل عيد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُرضت قطعة أثرية خشبية، يقال إنها من المزود الذى حمل السيد المسيح رضيعا، فى القدس، اليوم الجمعة، قبل نقلها إلى بيت لحم لإطلاق موسم الاحتفال بعيد الميلاد رسميا.
كان راعى كنيسة بيت لحم، تسلم هذا الأسبوع جزءا صغيرا من مزود خشبى كان محفوظا فى كنيسة سانتا ماريا ماجورى فى روما.
القطعة الأثرية
ووصل هذا الجزء إلى القدس لعرضه على الجمهور لفترة وجيزة قبل نقله إلى بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح، حيث من المتوقع أن يُعرض هناك داخل كنيسة القديسة كاترينا المجاورة لكنيسة المهد، فى نفس توقيت إضاءة شجرة عيد الميلاد فى بيت لحم يوم السبت.
مزود السيد المسيح
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