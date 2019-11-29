شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الدعوة العراقى يدعو البرلمان لاجتماع عاجل وتقديم مرشح بديل لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن حزب الدعوة دعا مجلس النواب العراقي إلى الانعقاد الفوري ويطلب من الكتل البرلمانية تقديم مرشح بديل عن عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء.

وفى سياق منفصل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين فى العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات.

وحث جوتيريش فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول فى حوار سلمى ذى معنى لصالح العراق والشعب العراقي.

ودعا الأمين العام السلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين واحترام الحق فى حرية التعبير والتجمع والتحقيق بسرعة فى جميع أعمال العنف.