شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إصابة ضابط وجنديين بانفجار عبوة ناسفة فى محافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى العراق، اليوم الجمعة، بإصابة ضابط وجنديين بانفجار عبوة ناسفة فى محافظة ديالى.
ووفقا لـ"السومرية نيوز"، قال المصدر الأمنى إن عبوة ناسفة كانت موضوعة فى بساتين قرية المخيسة بناحية أبى صيدا فى محافظة ديالى، انفجرت، صباح اليوم الجمعة، مستهدفة دورية للجيش العراقى، ما أسفر عن إصابة ضابط وجنديين.
وأوضح المصدر، أن قوة أمنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.
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