شكرا لقرائتكم خبر عن السيستانى يدين استخدام العنف مع المحتجين فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان آية الله العظمى على السيستانى، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين وحث المتظاهرين على رفض العنف والتخريب محذرا من دوامة عنف أخرى فى البلاد.

وقال ممثل عن السيستانى، فى خطبة الجمعة، فى كربلاء "المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسى ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل، تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم فى المطالبة بالإصلاح".

وأضاف: "وعلى المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا فى طرد المخربين ـ أيا كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

Advertisements