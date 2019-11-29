شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل ضابطا فى الشرطة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، خلال مداهمتها بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ضابطا فى جهاز الشرطة الفلسطينية. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت مصادر أمنية فى الخليل، إن قوات الاحتلال دهمت بلدة صوريف، واقتحمت منزل المقدم ومدير جهاز أمن الشرطة فى محافظة الخليل، واعتقلت غسان أبو فارة وفتشت منزله.

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