‎ سلوفينيا.. مصرع سوريين اثنين بصندوق سيارة تهرّب مهاجرين

ليوبليانا/ الخليج 365
لقي مهاجران سوريان كانا يختبئان في الصندوق الخلفي لسيارة، مصرعهما، إثر حادث مرور وقع في سلوفينيا خلال محاولتهما العبور من كرواتيا إلى إيطاليا بصورة غير قانونية.
وأعلنت شرطة العاصمة السلوفينية ليوبليانا، في بيان الجمعة، تعرض سيارة قادمة من كرواتيا لحادث مرور على الطريق السريع الرابط بين ليوبليانا – كوبر (مدينتين سلوفينيتين) خلال محاولتها تهريب مهاجرين إلى إيطاليا.
وأوضحت الشرطة أن السيارة كانت تحمل 9 أشخاص بينهم 3 سوريين يختبئون في صندوقها، بالإضافة إلى السائق.
وأشارت إلى مصرع إثنين من السوريين وإصابة الثالث بجروح إثر الحادث.
وأوقفت الشرطة بوسنيا (42 عاما) كان يقود السيارة.
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