أديس أبابا.. انطلاق الدورة الـ13 لقمة "إيغاد"

أديس أبابا / إبراهيم صالح / الخليج 365
انطلقت الجمعة، أعمال الدورة الـ13 قمة رؤساء دول الأعضاء بالهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ لبحث قضايا أبرزها الفرص والتحديات في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي، ورؤساء، جيبوتي إسماعيل عمر جيله، والصومال محمد عبد الله، وجنوب السودان سلفا كير ميارديت، إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والسوداني عبد الله حمدوك.
والخميس، جرت أعمال الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية "إيغاد" في أديس أبابا، وبحثت عددا من القضايا الهيكلة الجديدة للمنظمة والترشيح للرئاسة.
كما ناقشت الفرص والتحديات في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلًا عن قضايا أخرى مدرجة على جدول أعمال القمة.
و"إيغاد" هي منظمة شبه إقليمية تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرًا لها، وتضم دول القرن الإفريقي (شرق)، وهي جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وأوغندا.
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