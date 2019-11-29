العراق / محمد وليد / الخليج 365
أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة بقيام مسلحين مجهولين بقتل ناشط في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة العراقية في محافظة ميسان جنوبي البلاد.
وقال ملازم أول في شرطة ميسان، للأناضول إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشط فاضل اللامي في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ما أدى لمقتله على الفور.
وأضاف أن المسلحين قتلوا اللامي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي عند خروجه من ساحة الاحتجاجات وسط مدينة العمارة.
ويتعرض ناشطو الاحتجاجات إلى عمليات قتل واختطاف منذ بدء الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة المناهضة للحكومة منذ اندلاعها لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم دامٍ قتل فيه 50 متظاهراً وأصيب مئات آخرون في مدينتي الناصرية والنجف (جنوب) برصاص قوات الأمن ومسلحين مجهولين وفق مصادر طبية وشهود عيان.
وتعتبر الاضطرابات الأخيرة تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 398 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يقتلون ناشطاً في احتجاجات العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.