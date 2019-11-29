مجهولون يقتلون ناشطاً في احتجاجات العراق

العراق / محمد وليد / الخليج 365

أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة بقيام مسلحين مجهولين بقتل ناشط في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة العراقية في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقال ملازم أول في شرطة ميسان، للأناضول إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشط فاضل اللامي في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ما أدى لمقتله على الفور.

وأضاف أن المسلحين قتلوا اللامي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي عند خروجه من ساحة الاحتجاجات وسط مدينة العمارة.

ويتعرض ناشطو الاحتجاجات إلى عمليات قتل واختطاف منذ بدء الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة المناهضة للحكومة منذ اندلاعها لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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ويأتي هذا الحادث بعد يوم دامٍ قتل فيه 50 متظاهراً وأصيب مئات آخرون في مدينتي الناصرية والنجف (جنوب) برصاص قوات الأمن ومسلحين مجهولين وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وتعتبر الاضطرابات الأخيرة تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 398 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

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