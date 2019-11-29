أهم مباريات #الجمعة “29 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من بطولة خليجي 24 والمقامة حالياً بدولة قطر حيث يلتقي العراق والإمارات ، وفي اللقاء الثاني تلعب اليمن مع المستضيف قطر ، وفيما يلي أهم مباريات الجمعة الـ 29 نوفمبر : خليجي 24

17:30 الإمارات × العراق

20:00 اليمن × قطر

دوري أبطال أفريقيا

19:00 شبيبة القبائل × فيتا كلوب

22:00 النجم الساحلي × الأهلي

22:00 الهلال × بلاتينيوم

الدوري الإسباني

23:00 سيلتا فيغو × بلد الوليد

الدوري الألماني

22:30 شالكه × يونيون برلين

الدوري الفرنسي

22:45 مارسيليا × بريست

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