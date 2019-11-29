مكة.. وفاة شخص إثر اشتعال لحظي نتج عن تسرب غاز بمبنى سكني (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: لقي شخص مصرعه نتيجة حادِث اشتعال لحظي بسبب تسرب غاز في مبنى من طابقين بحي الشرائع في مكة المكرمة. وباشرت فرق الدفاع المدني بمكة موقع الحادِث الذي وقع في الطابق الأول من المبنى، وأدى لانهيار الواجهتين الأمامية والجانبية للمبنى. Advertisements وأوضح الدفاع المدني أن أحد المنازل المجاورة للمبنى تعرض لأضرار محدودة، كما تضررت 3 سيارات كانت متوقفة أمام المبنى.

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