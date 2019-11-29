السلطات السودانية تحلّ حزب البشير

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دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أصدرت السلطات الانتقالية السودانية مساء الخميس قانوناً ينصّ على حلّ "حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعّمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله، بحسب ما أفادت مصادر رسمية. وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاماً منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي. وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّه الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علماً بأنّه في ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
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مقدم من يورونيوز
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مقتل ثمانية متظاهرين جنوب العراق وتشكيل خلايا أزمة تضم قيادات عسكرية لفرض القانون
قُتل ثمانية متظاهرين الخميس في مدينة الناصرية بجنوب العراق وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية، بعد ساعات على إحراق قنصلية إيران في مدينة النجف الشيعية المقدسة قي ما يعد تصعيدا غير مسبوق في الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ شهرين. وقالت السلطات العراقية إنها أنشأت "خلايا أزمة" يقودها بشكل مشترك قادة عسكريون ومحافظون مدنيون في المحافظات العراقية من أجل وقف الاضطرابات الشعبية المتصاعدة وفرض القانون ، وفقاً لبيان عسكري. وتابع البيان "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم". وكانت مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس أن ثمانية متظاهرين قتلوا بالرصاص في وقت مبكر الخميس عندما تقدمت قوات الأمن لاستعادة جسرين في مدينة الناصرية التي تشهد احتجاجات ضد السلطات. وأوضحت المصادر نفسها أن نحو خمسين متظاهرا كانوا يغلقون الجسرين في إطار حملة عصيان مدني واسعة جرحوا وأن عددا منهم في حالة حرجة. وبدأت عملية قوات الأمن غداة تعيين قيادة عسكرية جديدة للمحافظة، بينما أسفرت التظاهرات وأعمال العنف عن سقوط أكثر من 360 قتيلا و15 ألف جريح خلال شهرين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وأمنية، إذ أن السلطات لم تعد تنشر أرقاما رسمية. من جهة أخرى، بدت شوارع النجف مقفرة نسبيا بعدما فرضت السلطات منع التجول فيها واعلنت يوم عطلة لكل الموظفين. وكان متظاهرون أضرموا النار الأربعاء في القنصلية الإيرانية في النجف اثر يوم دام. وهتف مئات الشباب "إيران برا" من داخل المجمع الدبلوماسي، كما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس. إجراءات حازمة هذا وطالبت إيران العراق الخميس باتخاذ "اجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في مدينة النجف الشيعية المقدسة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي "استنكاره الاعتداء" على القنصلية الإيرانية و"مطالبته باتخاذ اجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية". وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء تعرضت لغضب المتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن قوات الأمن العراقية ردت ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص. اقرأ أيضا على يورونيوز: فرنسا تدعو الصين لوقف "الاعتقال الجماعي" لمسلمي الإيغور اتهامات بالتحرش الجنسي لشاهد رئيسي في تحقيق عزل ترامب آبل تثير غضب الأوكرانيين بسبب شبه جزيرة القرم
Euronews (Ar)
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ترامب يوقّع على قانون داعم للديمقراطيين في هونغ كونغ ويثير غضب بكين
في خطوة أثارت غضب بكين التي تُجري مفاوضات تجاريّة حسّاسة مع واشنطن، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء مشروع قانون يدعم المعسكر المؤيّد للديوقراطيّة في هونغ كونغ. وكتب ترامب في بيان نشره البيت الأبيض أنّه وقّع مشروع القانون المتعلّق بحقوق الإنسان والديمقراطيّة في هونغ كونغ. وبدا ترامب متردّدًا في التوقيع، غير أنّه لم يجد مجالاً كبيراً للمناورة، ذلك أنّ مشروع القانون كان حصل في وقت سابق على دعم الكونغرس الأميركي بالإجماع تقريبًا ولم يكن يحتاج سوى إلى توقيع الرئيس الأمريكي ليُصبح قانونًا. وتحدّث ترامب في البيان عن "احترام" يكنّه للرئيس الصيني شي جينبينغ، قائلاً إنّه يأمل في أن "يتمكّن قادة وممثّلو الصين وهونغ كونغ من تسوية خلافاتهم ودّيًا". ورحب أعضاء في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين على الفور بخطوة ترامب. وكتب الديمقراطي بن كاردين من ماريلاند "الولايات المتحدة ... تقف إلى جانب المحتجّين بينما يسيرون نحو استقلالهم وديمقراطيّتهم ومن أجل حقوقهم الإنسانيّة". وقال الجمهوري ماركو روبيو "أحيّي الرئيس ترامب" على هذه الخطوة. إقرأ أيضاً: متظاهرون عراقيون يضرمون النار في قنصلية إيران في النجف تعرف على أبرز المفوضين الأوروبيين الجدد الذي منحهم البرلمان الثقة منظمة العفو الدولية تؤكد أن "الوضع يزداد سوءا والقمع يزداد تصلبا" بمصر وردّت بكين بغضب الخميس على توقيع ترامب هذا القانون واستدعت السفير الأمريكي في الصين تيري برانستاند لتطلب من الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين. واعتبرت وزارة الخارجيّة الصينيّة في بيان القانون الأمريكي "يحمل نيّات خفيّة"، من دون أن تُحدّد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بكين. واعتبر النظام الشيوعيّ أن هذا القانون "يدعم بشكل وقح الأعمال المرتكبة ضدّ المواطنين الأبرياء الذين تعرّضوا للضرب والإصابات والحرق... على أيدي مجرمين عنيفين". وأضاف البيان "ننصح الولايات المتحدة بعدم المضيّ في طريقها، وإلا فإنّ الصين ستّتخذ تدابير مضادّة صارمة، وعلى الجانب الأمريكيّ أن يتحمّل كلّ العواقب المترتّبة على ذلك". من جهته، قال مسؤول في حكومة هونغ كونغ إنّ هذا القانون "تدخّل واضح في الشؤون الداخليّة لهونغ كونغ" ويبعث "رسالة سيّئة إلى المتظاهرين". واتهمت الصين الخميس الفائت الولايات المتحدة بالسعي إلى "تدمير" هونغ كونغ وهددت بالرد بعدما أقر الكونغرس الأمريكي مشروع القانون الداعم للحراك المطالب بالديمقراطية الذي تشهده هونغ كونغ منذ ستة أشهر. والقانون الذي وقّعه ترامب يدعم الامتناع عن الاعتقال التعسفي ويفرض عقوبات على الذين يخالفون هذه المبادئ.
Euronews (Ar)
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آبل تثير غضب الأوكرانيين بسبب شبه جزيرة القرم
عرضت شركة "آبل" شبه جزيرة القرم ، التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا في العام 2014، كجزء من الأراضي الروسية في تطبيقي الخرائط والطقس الخاصين بها، وذلك للمستخدمين داخل روسيا فقط. وكانت موسكو قد ضمت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد عملية خاطفة، تلت استفتاء أثار جدلاً واسعا واعتبرته كييف والدول الغربية غير قانوني. ورأى بعض من استخدموا تطبيق آبل للخرائط والطقس أنّ شبه جزيرة القرم وسيمفروبول، تابعتان للأراضي الروسية، بينما لم يحدّد التطبيق البلد الذي تنتمي إليه شبه الجزيرة بالنسبة للذين استخدموه خارج الأراضي الروسية، أي أنها (شبه جزيرة القرم) لا تتبع أيًّا من روسيا أو أوكرانيا. ولا يعترف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وقد سبق وأن قامت بروكسل وواشنطن بفرض عقوبات على روسيا وجميع الأفراد والأطراف الضالعة في انتهاك وحدة الأراضي الأوكرانية. وأفادت تقارير أنّ رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس النواب الروسي فاسيلي بيسكاريوف عقد اجتماعا مع ممثل لشركة آبل . وحسب تقرير نشر على موقع مجلس النواب فقد أكد بيسكاريوف أن آبل وفت بالتزاماتها وجعلت البرامج على أجهزتها تتماشى مع متطلبات القانون الروسي. واعتبر البعض أن آبل امتثلت للمطالب الروسية، وهي الخطوة التي استنكرها كثيرون على الشركة الأمريكية. للمزيد: شبه جزيرة القرم: بين الآمال والمخاوف من الإنضمام إلى روسيا بعد خمس سنوات على بدء النزاع شرق أوكرانيا.. عدسة يورونيوز تتجول في المكان
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Euronews (Ar)
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وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إنّ "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة". وأضاف أنّ هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب". وبحسب نصّ القانون "يحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان". كما ينصّ على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة" التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض. من جهته قال وجدي صالح، المتحدّث باسم "قوى الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، إن القانون "يتضمن حلّ المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد". وأكّد صالح في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أنّه سيتم "تفكيك النظام البائد صامولة صامولة". وفي كانون الأول 2018 اندلعت تظاهرات غير مسبوقة ضد نظام البشير احتجاجاً على زيادة سعر الخبز، ثم تحوّلت الى انتفاضة شعبية تطالب بسقوط النظام الذي ما لبث أن أطاح به الجيش في 11 نيسان. وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد ذلك إلى حين التوصّل لاتّفاق بين منظّميها والمجلس العسكري الذي تولّى السلطة بعد البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني. والبشير موقوف منذ أطاح به الجيش وهو يحاكم حالياً بتهمة فساد مالي، كما أنّ العديد من أركان نظامه وحزبه هم في السجن أيضاً.
شاهد بالصور: أولويات أمام الحكومة الانتقالية في السودان
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