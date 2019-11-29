شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية بلغ 400 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر إحصاء لرويترز بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها فى اشتباكات أمس الخميس مع قوات الأمن فى مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 فى شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر.