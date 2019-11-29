شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى العراقى يشكل هيئة تحقيقية بشأن عمليات قتل المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، اليوم الجمعة تشكيل هيئة تحقيقية من نواب رئيس محكمة استئناف ذى قار بشأن عمليات قتل المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم القضاء عبد الستار بيرقدار - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن المجلس يشكل هيئة تحقيقية من 3 نواب رئيس محكمة استئناف ذى قار للتحقيق العاجل فى عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضية.

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وشهدت محافظة ذى قار، فجر اليوم، صدامات بين المتظاهرين المعتصمين والقوات الأمنية؛ أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.



كان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة المستشار العسكرى للتحقيق فى الأحداث التى حدثت أمس فى محافظتى ذى قار والنجف الأشرف.



من جانبها، دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل تتناول تطورات الأوضاع فى محافظة ذى قار.



فيما أعلن محافظ ذى قار عادل الدخيلي، مساء أمس، استقالته من منصبه على خلفية تصاعد العنف فى المحافظة، الذى أسفر عن سقوط عدد من القتلى.