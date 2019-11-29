السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تم سن قانون لفرض الآداب الاجتماعية المحافظة في السودان

وتم سن القانون لفرض الآداب الاجتماعية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت السلطات الانتقالية السودانية مساء الخميس قانوناً ينص على حل "حزب المؤتمر الوطني"، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير ومصادرة أمواله، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

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مقدم من يورونيوز

إعادة تشغيل الفيديو التالي آبل تثير غضب الأوكرانيين بسبب شبه جزيرة القرم عرضت شركة "آبل" شبه جزيرة القرم ، التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا في العام 2014، كجزء من الأراضي الروسية في تطبيقي الخرائط والطقس الخاصين بها، وذلك للمستخدمين داخل روسيا فقط. وكانت موسكو قد ضمت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد عملية خاطفة، تلت استفتاء أثار جدلاً واسعا واعتبرته كييف والدول الغربية غير قانوني. ورأى بعض من استخدموا تطبيق آبل للخرائط والطقس أنّ شبه جزيرة القرم وسيمفروبول، تابعتان للأراضي الروسية، بينما لم يحدّد التطبيق البلد الذي تنتمي إليه شبه الجزيرة بالنسبة للذين استخدموه خارج الأراضي الروسية، أي أنها (شبه جزيرة القرم) لا تتبع أيًّا من روسيا أو أوكرانيا. ولا يعترف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وقد سبق وأن قامت بروكسل وواشنطن بفرض عقوبات على روسيا وجميع الأفراد والأطراف الضالعة في انتهاك وحدة الأراضي الأوكرانية. وأفادت تقارير أنّ رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس النواب الروسي فاسيلي بيسكاريوف عقد اجتماعا مع ممثل لشركة آبل . وحسب تقرير نشر على موقع مجلس النواب فقد أكد بيسكاريوف أن آبل وفت بالتزاماتها وجعلت البرامج على أجهزتها تتماشى مع متطلبات القانون الروسي. واعتبر البعض أن آبل امتثلت للمطالب الروسية، وهي الخطوة التي استنكرها كثيرون على الشركة الأمريكية. للمزيد: شبه جزيرة القرم: بين الآمال والمخاوف من الإنضمام إلى روسيا بعد خمس سنوات على بدء النزاع شرق أوكرانيا.. عدسة يورونيوز تتجول في المكان Euronews (Ar)

لبنان: الجيش يوقف 16 شخصاً بعد أعمال شغب أعلن الجيش اللبناني الأربعاء توقيف 16 شخصاً على خلفية إشكالات وأعمال شغب شهدتها مناطق عدة في البلاد ليل الثلاثاء-الأربعاء، وسط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تعم لبنان منذ أكثر من شهر وتطالب برحيل الطبقة السياسية. وشهدت مدينة طرابلس، التي تعد من ساحات التظاهر المركزية في لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، أعمال شغب بدأت مع محاولة محتجين اقتحام مكتب للتيار الوطني الحر، الذي يرئسه الوزير جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي ضواحي بيروت، شهدت منطقتا عين الرمانة ذات الغالبية المسيحية والشياح ذات الغالبية الشيعية توتراً بعد تداول مقطع مصور على تطبيق واتسآب، يظهر متظاهرين يحملون أعلام القوات اللبنانية ويرددون هتافات مسيئة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، تبيّن في وقت لاحق أنه قديم. واليوم مشت الأمهات اللبنانيات، شيعيات ومسيحيات في مسيرة بين الشياح وعين الرمانة، المنطقة التي شهدت أحد خطوط التماس خلال الحرب الأهلية (1975 -1990)، وعبرن عن رفضهن للتوتر الطائفي، ورددن شعارات "مثل خلصت (انتهت) الحرب الأهلية". وأحصى الجيش في بيان توقيف "ستة عشر شخصاً على خلفية الحوادث التي شهدتها مناطق لبنانية عدة الليلة الماضية". وفي طرابلس، تمّ وفق البيان "التعرض للممتلكات العامة وعدد من المصارف وأحد المباني الحزبية، وإلقاء قنبلة يدوية لم تنفجر وقنابل مولوتوف باتجاه العسكريين، ورشقهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 33 عسكرياً". وأفادت منظمة طبية محلية عن إصابة العشرات من الشبان خلال الاعتداءات. وأصيب عشرة عسكريين آخرين على طريق صيدا القديمة، الفاصل بين الشياح وعين الرمانة، "جراء التراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص" وفق الجيش. وغالباً ما تشهد المنطقة التي انطلقت منها الحرب الأهلية توتراً على خلفية طائفية، ويقيم الجيش نقاطاً عدة على مداخلها. كما شهدت منطقة بكفيا ذات الغالبية المسيحية شرق بيروت، توتراً ليل الثلاثاء إثر محاولة مواكب تابعة لمناصري "التيار الوطني الحر" الوصول إلى بكفيا للتظاهر أمام منزل رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام. اللبنانيون يواصلون التظاهر والحريري يبدي عزوفا بشأن تولي رئاسة الحكومة مجددا وقطع مناصرو الجميل من حزب الكتائب اللبنانية الطريق أمامهم، ما تسبب بوقوع إشكال وتدافع وتراشق بالحجارة بين الطرفين، ما تسبب بإصابة ثمانية عسكريين. وندّد متظاهرون في ساحات الاعتصام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بأعمال الشغب، متهمين "مدسوسين" ومناصري الأحزاب بافتعالها. ووقعت أعمال الشغب ليل الثلاثاء غداة ليلتين شهدتا توترات نتجت عن مهاجمة مناصرين لحزب الله وحليفته حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، متظاهرين في وسط بيروت وفي مدينة صور جنوباً، وكذلك في بعلبك شرقاً. وتدخل الجيش لحماية المتظاهرين. ولم يتم الاعلان عن توقيف أي من المهاجمين في الاعتداءات، في وقت باشرت الأجهزة القضائية والأمنية الإثنين تحقيقاتها، بعدما كلفها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات "الاستماع إلى إفادات المصابين من مدنيين وعسكريين" و"ضبط كاميرات المراقبة" المثبتة في المباني القريبة "للاطلاع عليها وتحديد هويات المعتدين وتوقيفهم". واتهمت لما فقيه من "هيومن رايتس ووتش" في بيان "قوات الأمن اللبنانية بانها تتقاعس عن حماية المحتجين من الهجمات التي تزداد عنفا (...) ينبغي للسلطات ألا تسمح لأي مجموعة بالتحريض على العنف أو ممارسته ضد محتجين". شاهد: لبناني يغيّر وجه طرابلس برسومات غرافيتي Euronews (Ar)

فيديو: كاميرات توثق لحظة الانفجار في مصنع للمواد البتروكيميائية بتكساس أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما وقع انفجار في وقت مبكر من يوم أمس الأربعاء في مصنع للمواد البتروكيميائية في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، متسبباً باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو وأدى إلى اجلاء السكان من المنطقة، بحسب مسؤولين وشهود عيان. وتظهر تسجيلات الفيديو والصور التي اتخذتها كاميرات مراقبة قريبة من المكان مدى قوة الانفجار. وقال راين ماتيوسن الذي يقيم بالقرب من المصنع مع عائلته لوكالة فرانس برس "استيقظنا لنجد قطع الزجاج مبعثرة في كل مكان وأجزاء السقف منهارة وأبوابا انتزعت من اماكنها". وأوضح الشاب البالغ من العمر 25 عاما أنه هو أقرباءه "صدموا وشعروا بالخوف". وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على فيسبوك "الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع "تي بي سي" في بورت نيشيس". وذكر المصنع أن ثلاثة اشخاص أصيبوا بجروح من بينهم اثنان من الموظفين ومتعاقد. وصرح قاضي المقاطعة جيف برانيك لوكالة "كاي اف دي إم نيوز" أن شخصاً أصيب بجروح، بينما أصيب آخر بكسر في الرسغ والثالث بكسر في الرجل. وقال إن عدم وقوع قتلى هو بمثابة "معجزة". وقالت مجموعة "تي بي سي" إن الانفجار وقع في "وحدة معالجة في السابعة صباحاً من يوم أمس بتوقيت غرينتش". ويقع مصنع المواد البتروكيميائية الذي حدث فيه الانفجار على بعد 135 كيلومتراً عن هيوستن إحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة. ويعمل في المنشأة أكثر من 200 شخص، بحسب موقع المجموعة، وهي تنتج غاز البوتادين السريع الاشتعال والمستخدم في صناعة المطاط الاصطناعي وغيره من البتروكيماويات مثل البوتان. شاهد: انفجار ضخم في مصنع للمواد البتروكيميائية بولاية تكساس الأميركية Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاما منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.

وتمّ حل الحزب بموجب قانون أقره الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علما بأنه في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.

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وقال رئيس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، في تغريدة على تويتر إن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".

وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".

وبحسب نص القانون "يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان".

كما ينص على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقرره اللجنة" التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

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