شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد فى يوم الشهيد: شهداءنا ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن شهداءنا ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الوطن فى أمن واستقرار وهذا يضع مسؤولية كبيرة على كل أبناء الإمارات للعمل على إبقاء الراية التى دافعوا عنها بدمائهم عزيزة كريمة وعنوانا للتقدم والريادة وهذه الرسالة الأساسية التى ينطوى عليها يوم الشهيد.

وقال فى كلمة له بمناسبة "يوم الشهيد" نشرتها صحيفة البيان الإماراتية الذى يوافق 30 نوفمبر من كل عام سنظل أوفياء للقيم والمبادئ التى ضحى شهداؤنا من أجلها وقدموا أرواحهم دفاعا عنها لأنها قيم الإمارات ومبادئها الأصيلة الراسخة منذ القدم.

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وأشار إلى أن شهداء دولة الإمارات الذين فاضت أرواحهم فى ساحات الحق والواجب الوطنى هم تجسيد لالتزام الدولة بمسؤولياتها فى دعم الأشقاء ومساندتهم والوقوف الى جانبهم، والدفاع عن حقهم فى الاستقرار والتنمية والتقدم .. مؤكدا أنهم عبروا عن الموقف الإماراتى الثابت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " فى الوقوف إلى جانب الحق والعدل ضد الظلم والبغى والعدوان.

وأضاف مع كل إنجاز يتحقق على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الغالية نستحضر تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة .. لأنهم شركاء فى كل خطوة نخطوها إلى الأمام، وفى كل نجاح يتحقق أو حلم يتحول إلى حقيقة.