شكرا لقرائتكم خبر عن طيران أديل يحتفل بتدشينه أولى رحلاته المنتظمة من مطار ينبع بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن “طيران أديل” أحدث طيران اقتصادى وثالث أكبر مشغل جوى بالمملكة العربية السعودية، أولى رحلاته المنتظمة من مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز فى ينبع والتى يصلها عبر رحلتين مجدولة يومية من الرياض والدمام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد أقيم حفل رسمى داخل صالة المغادرة بالمطار بهذه المناسبة شارك فيه ركاب الرحلة الأولى التى تحمل الرقم (F3 4259) والمتجهة إلى الرياض، حيث ودعهم كلا من مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف، و رئيس عمليات المطارات بطيران أديل إياد جمل الليل، ومدير الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمحطة ينبع محمد المحمدي، إضافة إلى عدد من مسؤولى ومنسوبى المطار والإعلاميين.



وهنأ سليمان الرواف طيران أديل على نجاح تشغيل الرحلات من وإلى مطار ينبع كمشغل جوى ثامن والذى يضاف إلى الناقلات الوطنية والدولية العاملة فى المطار، لافتا النظر إلى أن خدمات طيران أديل والشركات الأخرى ستسهم فى تفعيل جانب المنافسة ودعم حركة السفر والسياحة والتنمية الاقتصادية فى المنطقة بشكل عام.

Advertisements



وأوضح إياد جمل الليل من جانبه أن إضافة ينبع إلى شبكة رحلات طيران أديل هو بمثابة إنجاز جديد وخطوة مهمة فى مسيرة تقدم الشركة، موجها شكره لجميع المساهمين والداعمين للشركة وفى مقدمتهم الهيئة العامة للطيران المدنى ومحافظة ينبع وكافة شركاء النجاح من قطاعات حكومية وأهلية.



وحقق اليوم العديد من الإنجازات الكبيرة والتى من أبرزها نقل أكثر من 6 ملايين مسافر وتعد محطة "ينبع" الوجهة العاشرة ضمن شبكة رحلات طيران أديل المتنامية والتى تضم أيضا كلا من الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، وتبوك، المدينة، وحائل ، وذلك انطلاقا من خطته التوسعية للوصول إلى جميع المناطق والمدن الرئيسية بالمملكة.



ويأتى إطلاق الوجهة الجديدة بالتزامن مع انضمام ثلاثة طائرات جديدة إلى أسطول الشركة المكون حالياً من 14 طائرة حديثة من نوع إيرباص 320، وذلك خدمة للمواطنين والمقيمين فى ينبع من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية القادمة والمغادرة بما يساهم فى تنمية حركة السفر بالربط بينها وبين العاصمة والمنطقة الشرقية برحلات جوية يومية و بأسعار مناسبة.