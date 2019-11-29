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إحالة مواطن للمحاكمة بعدما أجبر طفل على تقبيل قدمه والتشهير به

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قررت النيابة العامة إحالة أحد المواطنين إلى المحاكمة؛ لاتهامه بالإساءة إلى طفل قاصر والتشهير به في مواقع التواصل، بالإضافة إلى تصوير مقطع فيديو بما فعله وأرسله لوالد الطفل.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن والد الطفل تقدم بشكوى اتهم فيها المدعى عليه بضرب ابنه (3 أعوام)، وإجباره على تقبيل قدمه بقصد إهانته.

وطالبت النيابة العامة في قرار إحالة المدعى عليه بتعزيره وتطبيق النظام بحقه؛ بسبب قيامه بالإساءة لطفل قاصر.

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