الطقس .. هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق يوم الجمعة.

وتشمل تلك الحالة مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة” وسواحلها، ومرتفعات المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، ومنطقتي القصيم والشرقية.

كما توقّعت تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من: الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فتكون أعلى درجة حرارة 35 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في طريف والقريات.