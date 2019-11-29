تعليق إيراني "غاضب" على حرق قنصليتها في النجف

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر إحراق القنصلية الإيرانية يعد تطورا مهما في احتجاجات العراق

ونقل التلفزيون الرسمي عن موسوي قوله: "الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية المراكز والبعثات الدبلوماسية لديها. طهران تستنكر بقوة هذا الاعتداء وتطالب باتخاذ إجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية".

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وكان متظاهرون قد اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب العراق وأضرموا فيها النيران، الأربعاء، في خطوة تعد تطورا جديدا في الاحتجاجات العراقية.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن موظفي القنصلية، الذين جرى إجلاؤهم من المبنى قبل قليل من اقتحامه، "سالمون وبخير".

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية في وقت مبكر من صباح الخميس، تنديد وزارة الخارجية العراقية بالهجوم الذي اعتبرت الغرض منه "بات واضحا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وإيران، وكذا مع بقية دول العالم".

وعقب هذه الأحداث أغلقت قوات الجيش جميع مداخل ومخارج مدينة النجف، وعزلتها عن بقية مناطق البلاد، وفرضت السلطات الأمنية حظر التجوال في المدينة.

والاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب ضد الحكومة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تتهم إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية.