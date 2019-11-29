دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية القبض على مواطن كويتي سيَّر طائرة دون طيار قُرب قصر دسمان

قالت وزارة الداخلية الكويتية، إن الحرس الأميري تمكَّن من ضبط مواطن يستخدم طائرة دون طيار بجانب قصر دسمان الشهير، وإحالته إلى الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الخميس، «أن بلاغًا ورد يفيد باستخدام شخص طائرة دون طيار بجانب قصر دسمان، وفور تلقي البلاغ تحركت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الحرس الأميري وقبضت عليه، وتبيَّن أنه يستخدمها دون ترخيص من وزارة الداخلية، وأحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

الكويت تحظر استيراد الطائرات دون طيار

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعلنت في 28 أكتوبر الماضي، حظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار دون الحصول على ترخيص مُسبق من وزارة الداخلية.

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وقالت وزارة التجارة في بيان حينها، «إن القرار يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار بمختلف أحجامها، التي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال».

وأكدت الوزارة، أن الاستيراد يتم بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

ويلزم القرار الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات يُدون فيه اسم المشتري وبياناته.