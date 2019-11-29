شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وغيام بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية فى المملكة العربية السعودية، بينما يكون صحو غائم جزئيا بالإمارات، وكذلك سيكون غائم فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق، القصيم، الشرقية والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة أحياناً على البحر والجزر قد تكون ركامية، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 18 – 28 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون غائماً بشكل جزئي. الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.