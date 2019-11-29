دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من عروض الجمعة السوداء؟

في الجمعة السوداء Black Friday أو الجمعة البيضاء كما يطلق عليها البعض، يزداد البحث عن أفضل العروض على شبكة الإنترنت، لكن اتخاذ قرارات شرائية ذكية يبدو أنه يعتمد بشكل كبير على الجهاز المستخدم في التسوق.

بالصور : مركز تسوق ضخم مهجور في اميركا ، تذكره الناس بعد يوم الجمعة السوداء ! alqiyady 1 بالصور : مركز تسوق ضخم مهجور في اميركا ، تذكره الناس بعد يوم الجمعة السوداء !

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فقد توصلت دراسة إلى أن الزبائن يميلون لاتخاذ قرار شراء أفضل حينما يتسوقون من الحاسوب المكتبي، مقارنة باستخدام الهواتف الذكية، وذلك بسبب معلومات المنتج التي تظهر على الشاشة.

وبحسب الدراسة، فإن نسخ المواقع المعدة للهواتف تحجب المعلومات من أجل رؤية أسهل، ما يصعب على المشترى رؤية تفاصيل المنتج الذي يرغب في شرائه.

وقد توصلت دراسات سابقة، وفقا لصحيفة Daily Mail البريطانية، إلى أن حجم الشاشة أدى إلى اختيارات شراء مختلفة، لكن هذه المرة الأولى التي يتم التمييز فيها بين حجم الشاشة ونقص المعلومات.

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ولفت إلى أن معظم مزودي التجارة الإلكترونية يستخدمون تصميم شبكة سريع الاستجابة لتكييف المعلومات لتظهر على الأجهزة المستخدمة، موضحا أنه في حين أن العرض المعدل للهات يحسن الرؤية، لكنه يقلل حجم المعلومات المتوفر ما يجعل الزبائن يتخذون قرارات أقل توافقا مع تفضيلاتهم.

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