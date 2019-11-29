شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الأردنى: بدأنا التفاوض على برنامج تمويل مع صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر وزير المالية الأردنى محمد العسعس الخميس أن المملكة بدأت التفاوض على برنامج تمويل جديد مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولى لحفز النمو المتوقف عند 2% تقريبا خلال العقد الأخير.
بيد أن العسعس قال إن الأردن لن يقبل "إملاءات" من منظمة التمويل الدولية، مضيفا أن سلطات المملكة أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف.
وقال العسعس "الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادى ولن نسمح لأحد بالتدخل بشؤوننا"، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.
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