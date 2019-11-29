شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصرافين بلبنان تعلن إضرابا اليوم بسبب تحميلها أزمة الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصرافين فى لبنان إضرابا، اليوم الجمعة، بسبب تحميلها مسئولية انخفاض قيمة العملة (الليرة)، وهو ما وصفته فى بيانها بأنه محاولة لتحميلها وزر الأزمة الاقتصادية فى البلاد.

وأكدت النقابة استنكارها وشجبها لما وصل إليه سعر صرف الليرة من انخفاض نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة فى البلد، مناشدة السلطات السياسية والمالية إيجاد حلول ناجعة تساهم في الحد من هبوط سعر صرف الليرة.