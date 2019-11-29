شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصرافين بلبنان تعلن إضرابا اليوم بسبب تحميلها أزمة الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصرافين فى لبنان إضرابا، اليوم الجمعة، بسبب تحميلها مسئولية انخفاض قيمة العملة (الليرة)، وهو ما وصفته فى بيانها بأنه محاولة لتحميلها وزر الأزمة الاقتصادية فى البلاد.
وأكدت النقابة استنكارها وشجبها لما وصل إليه سعر صرف الليرة من انخفاض نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة فى البلد، مناشدة السلطات السياسية والمالية إيجاد حلول ناجعة تساهم في الحد من هبوط سعر صرف الليرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصرافين بلبنان تعلن إضرابا اليوم بسبب تحميلها أزمة الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.