شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يلغى قانونا ينظم زى النساء والآداب العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير العدل السودانى نصر الدين عبد البارى إن السودان ألغى الخميس قانون النظام العام الذى كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زى النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد. وتم سن القانون لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزى والتنقل والتجمع والعمل والدراسة. وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يلغى قانونا ينظم زى النساء والآداب العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.