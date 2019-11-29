حمدوك: قانون تفكيك النظام البائد بالسودان لحفظ كرامة الشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، إقرار قانون "تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين"، خلال اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء، استمر عدة ساعات مساء الخميس.

وقال حمدوك، في تعليق مقتضب عقب نهاية الاجتماع ، إن قانون "تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين" ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.

وأضاف "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة ؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً ، فشقّ درباً سُدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة ، وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة، وها نحن نصليه حاضراً".

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