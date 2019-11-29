عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تبدأ طرح Mate 30 في المنطقة

الجمعة 29 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي عبر موقعها الإلكتروني الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب التسجيل على هاتفها الذكي (ميت 30) Mate 30 الذي طال انتظاره.



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وكانت الشركة الصينية قد أعلنت حديثًا عن بيع نحو 7 ملايين وحدة من سلسلة هواتف (ميت 30) التي أعلنت عنها في شهر أكتوبر الماضي، ولكن بسبب عدم وجود خدمات، وتطبيقات جوجل، فإن الشركة لم تتمكن من بيع الجهاز كما تريد. فحتى الآن الهاتف يتوفر في الصين، وسنغافورة، وإسبانيا، والفلبين.

وبإعلان هواوي في الإمارات عن عزمها بيع الهاتف، تكون الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصلها الهاتف الذكي، وسوف يُفتح باب الطلب المسبق على (ميت 30) في الإمارات اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، ولكن موعد شحنه ليس معروفًا بعد.

وعلى موقع هواوي في الإمارات، كتبت الشركة: كن أول من يملك HUAWEI Mate 30 Pro 4G”، كما كتبت “سجل اهتمامك ابتداءً من 1 ديسمبر واحصل على فرصة للشراء"، وسيحصل مشترو الهاتف على هدايا مجانية عند الشراء: 1 سنة + 1 سنة تمديد ضمان، و1 سنة حماية للشاشة، وغطاء الوجه مع شاشة عرض ذكية، وشاحن سيارة لاسلكي SuperCharge.