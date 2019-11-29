منطاد الأمير محمد بن سلمان ينطلق في مارس القادم









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: على هامش الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للإمارات، أعلن الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات الانتهاء من التجهيزات الفنية للمنطاد الذي يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان لتدشينه خلال مارس 2020.

وقال المنصوري إن إطلاق منطاد الأمير محمد بن سلمان يأتي ضمن اعتزاز و فخر شباب الإمارات بالانجازات الحضارية التي تحققت في السعودية ضمن الرؤية الشبابية المنفتحة لولي العهد السعودي، والتي رسمت خارطة الممكلة في وقت قصيرعلى أهم خرائط العالم السياحية والصناعية والتجارية بكل تميز.

وأعرب المنصوري عن ثقته الكبيرة في تحقيق الهدف السامي للعمل الذي استغرق الكثير من الوقت والجهد بالتعاون مع المهندس الايطالي باولو جيفاني، ومشاركة عدد كبير من الخبراء والفنين الذين بذلوا الكثير من الوقت وسخروا خبراتهم العلمية في اختيار أحدث الأجهز الفنية التي سوف تستخدم في العديد من المشاركات العالمية والمناطق ذات التضاريس الخطرة.

وقال رئيس منطاد الإمارات في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن منطاد ولي العهد السعودي يعتبر أول منطاد يحلق ويجوب دول العالم بروح التواصل والسلام لجميع شعوب العالم الذي أصبح شعارا ملهما لجميع قادة وشعوب دول العالم.

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من جانبه أوضح بيري ديبلن المدير الفني والمشرف على تركيب محرك منطاد ولي العهد السعودي أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إطلاق أول محرك من نوعه بالعالم وذلك حرصا من منطاد الامارات على استمرار التميز الذي حققه خلال مسيرته الفنية على مدى 15 عاما كانت حافلة بالانجازات العالمية والتكريمات والتي توجها الفريق بالتحليق من باحة الحرمين المكي والنبوي الشريفين.

وزار الأمير محمد بن سلمان، الخميس، معرض "إكسبو 2020" في مدينة دبي.

كما استقبله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين الإمارات السعودية في شتى المجالات وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما.

يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي التي بدأها، الأربعاء حظيت باستقبال رسمي ضخم وترحيب شعبي واسع، فأطلقت المدفعية 21 طلقة، وحلّقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة، بينما عزفت فرق محلية موسيقى تراثية لدى وصوله إلى "قصر الوطن" مكان الاستقبال الرسمي.