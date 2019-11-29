شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين التدخل الأوروبى السافر فى شؤونها الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، التدخل السافر فى الشؤون الداخلية للبلاد وهددت الوزارة بمراجعة علاقات الجزائر مع مؤسسات الاتحاد الأوروبى، ردا على لائحة بيان البرلمان الأوروبى.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان أصدرته الخميس - إن الجزائر ترفض وتدين، شكلا ومضمونا، التدخل السافر في شؤونها الداخلية.

واضاف البيان الذي صدر حول لائحة البرلمان الأوروبي، أن اللائحة "جاءت بإيعاز من نواب فاقدين للانسجام ومتعددي المشارب وأن البرلمان الأوروبي منح نفسه، بكل وقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي لبلادنا".

واعتبرت الخارجية الجزائرية لائحة البرلمان الأوروبي، بأنها كشفت عن إزدراء هذا الأخير للمؤسسات الجزائرية، مضيفة أن اللائحة تروج لأجندة الفوضى المقصودة.

وقال البيان إن أجندة الاتحاد الأوروبي تلك، تم تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة.

كما انتقد بيان وزارة الخارجية، قيام أحد برلمانيي الاتحاد الأوروبي بالإشادة بالإستعمار، الذي قام حسبه بالسماح بممارسة الشعائر الدينية خلال تواجده بالجزائر.

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