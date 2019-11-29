الغرب على طريق التعلم من الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

صدر كتاب «الزلزال الصيني نهضة دولة متحضرة» لمؤلفه تشانغ وي وي، وهو الكتاب الذي كتب في الأساس للقراء الصينيين، وأصبح بصورة غير متوقعة من أكثر الكتب مبيعاً في الصين، منذ أن نشر لأول مرة في يناير 2011 حيث بيعت منه في أقل من عام حوالي مليون نسخة، وهذا أمر نادراً ما يحدث في الصين بالنسبة لكتب واقعية، كما احتل الكتاب صدارة قائمة أكثر عشرة كتب جديدة تأثيراً في الصين عام 2011 وهناك بعض الأسباب التي أدت إلى شهرة هذا الكتاب، منها أنه ليس من السهل على الأجانب إدراك نهضة الصين المدهشة بل إن الأمر يصعب أيضا على الصينيين أنفسهم الذين شهدوا أسرع تحول اقتصادي واجتماعي في العالم على مدار ثلاثين عاماً متتالية، لذلك فإن الكثيرين يرغبون في سرد هذا التحول بالنسبة لهم ولدولتهم.

يتمتع الصينيون بفضول شديد تجاه العالم الخارجي ورغبتهم في عقد مقارنة بينهم وبين دول أخرى بعد ثلاثة عقود من التغير السريع، كما يأملون في تقييم موضوعي لإنجازات الصين ومشكلاتها ومستقبلها مقارنة بدول أخرى، وربما الأكثر أهمية أنه بينما تناقش بقية دول العالم نهضة الصين وتأثيرها العالمي تنهمك الصين نفسها في نوع مختلف من النقاش، يتميز بالحدة حول حقائق نهضة الصين وطبيعتها، قد لا تكون هناك مبالغة في القول إن مستقبل الصين قد يعتمد على نتيجة هذا النقاش.

يؤيد هذا الكتاب وجهة النظر الأخيرة بوضوح ويقول: إن نهضة الصين ليست نهضة دولة عادية، وإنما نهضة دولة فريدة من نوعها، أي أنها دولة متحضرة، فهي تمثل نموذجاً جديداً للتنمية وخطاباً سياسياً جديداً يشكك في كثير من الافتراضات الغربية بشأن الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق الإنسان، وكل هذا من شأنه أن يبدأ موجة من التغيير غير المسبوق في تاريخ البشرية، يقول الكتاب أيضاً: إن الغرب قد يستفيد بالفعل من نهضة الصين في ما يتعلق بالسلطة والأفكار تماماً مثلما استفادت العديد من الدول ذات الاقتصادات النامية أو الانتقالية.