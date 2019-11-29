شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين السودانيين يعلن إقرار حل حزب المؤتمر الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تجمع المهنيين السودانيين، إقرار مجلسى الوزراء والسيادة حل حزب المؤتمر الوطنى، الذى حكم السودان لسنوات.

وعقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعا، استمر عدة ساعات، الخميس، وينتظر أن يصدر بيان رسمى بمقرارته.

وقال التجمع، في بيان، مساء الخميس - إن إقرار قانون تفكيك النظام وإزالة التمكين، والذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكات الشعب بطرفه، رغم تأخر صدوره يعتبر خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة للثورة المضادة وفلول نظام الظلم.

وأضاف أن القرار خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ستتبعها خطوات نفرضها بمزيد من المقاومة والنضال والتمسك بإعلان الحرية والتغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين السودانيين يعلن إقرار حل حزب المؤتمر الوطنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.