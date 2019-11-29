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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تطرح أكبر هاتف أيفون فى تاريخها العام المقبل
الجمعة 29 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف تقرير صادر عن موقع ETNews الكورى أن شركة أبل تستعد لإطلاق هواتف أيفون بأحجام شاشة متنوعة، تختلف عن هواتفها القديمة.
وقالت عدد من المصادر فى المجال إن الشركة الأمريكية تطور هواتف جديدة مع شاشات أكبر وأصغر من كافة هواتفها السابقة، كما تخطط الشركة الأمريكية لإطلاق نموذج أصغر بحجم 5.4 بوصة وأخلر شاشة بحجم 6.1 بوصة بالإضافة إلى إصدار أكبر بشاشة 6.7 بوصة، والذى يعد أكبر هاتف فى تاريخها.
سيستخدم كل من هذين الجهازين شاشات OLED، وهى نفس التقنية المستخدمة فى هواتف لـ iPhone 11 و 11 Pro و Pro Max.
من بين الأجهزة المتوقعة فى عام 2020، الجيل الجديد من هاتف iPhone SE، والذى سيطلق عليها اسم SE 2، والمتوقع أن يتم طرحه بسعر 399 دولارًا ويأتى بثلاثة ألوان مميزة.
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