عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سباق سلاحف لأول مرة في السودان

الجمعة 29 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، سباقاً للسلاحف لأول مرة في البلاد، رغم شيوعه في كثير من دول العالم.



وشارك في السباق الذي جرت فعالياته بساحة المتحف القومي السوداني بالخرطوم 22 سلحفاة وسط حضور عشرات المهتمين لا سيما الأطفال.

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وفاز بكأس المنافسة السلحفاة "دارجو" لصاحبتها رضاء حسن، التي حصلت على مقابل مالي رمزي.

وقالت صاحبة الفكرة وهي الطبيبة البيطرية السودانية، نون محجوب، إنّ الهدف من الفعالية هو رفع الوعي البيئي وتقديم الاستشارات لعدد من أصحاب الحيوانات الأليفة من الحاضرين.

وأثار السباق اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي لكونه حدثاً غير مألوف في البلاد.