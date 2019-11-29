شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: محمد بن سلمان يغير تاريخ المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



وتناولا، خلال اللقاء، الحديث في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، في شتى المجالات، وسبل تطويرها، بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين، وشعوب المنطقة عموماً.

ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بأخيه الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً استراتيجية علاقات البلدين التي لا تنفصم عراها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «استقبلت في دبي بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.. حللت أهلاً بين أهلك وأحبابك.. التاريخ يصنعه الشجعان.. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان».

حضر اللقاء، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وصقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي آل سعود، نائب أمير منطقة القصيم، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر آل سعود، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد آل شيخ، وزير التعليم، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعادل الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وأحمد الحقباني، محافظ الهيئة السعودية للجمارك العامة، وأحمد الخطيب، مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، والدكتور بندر الرشيد، سكرتير ولي العهد، وتركي الدخيل، سفير المملكة لدى دولة الإمارات.

وأقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد، والوفد المرافق، حضرها عدد من الشيوخ والوزراء، وأعيان البلاد، وكبار المسؤولين في الدولة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموّه في زعبيل ظهر أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.وتناولا، خلال اللقاء، الحديث في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، في شتى المجالات، وسبل تطويرها، بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين، وشعوب المنطقة عموماً.ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بأخيه الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً استراتيجية علاقات البلدين التي لا تنفصم عراها.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «استقبلت في دبي بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.. حللت أهلاً بين أهلك وأحبابك.. التاريخ يصنعه الشجعان.. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان».حضر اللقاء، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وصقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.كما حضره الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي آل سعود، نائب أمير منطقة القصيم، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر آل سعود، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد آل شيخ، وزير التعليم، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعادل الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وأحمد الحقباني، محافظ الهيئة السعودية للجمارك العامة، وأحمد الخطيب، مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، والدكتور بندر الرشيد، سكرتير ولي العهد، وتركي الدخيل، سفير المملكة لدى دولة الإمارات.وأقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد، والوفد المرافق، حضرها عدد من الشيوخ والوزراء، وأعيان البلاد، وكبار المسؤولين في الدولة. (وام)

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