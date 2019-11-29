شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي: العمل الفني استثمار للأجيال القادمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفنان حسين الجسمي أن العمل الفني هو استثمار فكري للأجيال القادمة، وله تأثير في تعزيز قيم الانتماء للوطنية.
جاء ذلك لدى مشاركته في جلسة بعنوان «الفن.. رسالة وطنية مؤثرة»، في ملتقى التنمية السياسية بمملكة البحرين، وأوضح خلالها مدى تأثير الأغنية الوطنية في نفوس الشعوب وخاصة العربية منها، ناثراً خلال حديثه رسائل إيجابية هادفة لتنمية قيم وثوابت المواطنة في نفوس أفراد المجتمع وأجياله الناشئة، وسيظل الفن الراقي هو إحساس الشعوب ومحرك مشاعرهم وأحد دعائم البناء والتنمية مما يعزز روابط الفرد بوطنه.
وأكد الجسمي أنه يتشرف بالغناء لكل شبر في الوطن العربي، واصفاً الأغنية الوطنية بأنها نوع من الحب النبيل، وأنها قادرة على بث مبادئ الانتماء الصادق والأسس السليمة للمواطنة الصالحة.
تخلل الجلسة فتح باب الأسئلة من قبل الحضور، دارت على أساسها مناقشة في عدة مواضيع وقام الجسمي بغناء مجموعة من أعماله الوطنية والعاطفية بناء على طلب الحضور، موضحاً أنه يسعد كثيراً عندما يستمع لطفل يردد أغنية وطنية.
وفي ختام الجلسة كرم علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بالبحرين ورئيس أمناء معهد التنمية السياسة، الجسمي بدرع تذكارية عن مشاركته الفعالة والهادفة في الملتقى.
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