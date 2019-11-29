سلطان يفتتح قاعة واستراحة ساحة الشهداء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى قاعة واستراحة ساحة الشهداء الواقعة بالقرب من المدينة الجامعية في الشارقة. وبعد قصّ الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي، تجول سموّه في أرجاء القاعة، واستمع إلى شرح عما تضمه من مرافق وخدمات للزوار.

وشاهد سموّه، فيلماً وثائقياً يضيء على مراحل بناء ساحة ونصب الشهداء الذي وجه سموّه بتشييده، وشارك في بنائه أفراد القوات المسلحة، تخليداً لذكرى شهداء القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء، في سبيل رفعة الوطن والذود عن حياضه، والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما تفقد سموّه المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة، ويتضمن لوحات عن النصب التذكارية في إمارة الشارقة تؤكد المكانة العلمية والثقافية التي وصلت إليها الإمارة في مختلف الميادين والصعد.

وكان سموّه، وجه في وقت سابق، بتطوير ساحة ونصب الشهداء، وتضمنت المرحلة الثانية من تطوير ساحة الشهداء: إنشاء قاعة واستراحة تضم مطعماً ودورات مياه، وساحة جلوس خارجية، ومضماراً مطاطياً حول ساحة الشهداء على طول 1589 متراً.

وشُيّدت قاعة ساحة الشهداء على مساحة 180 ألف متر مربع، ويمتاز مبنى القاعة والاستراحة بتصميمه الفريد على شكل هلالي، مزخرف باللونين الذهبي والأخضر.

وشهد الافتتاح إلى جانب سموّه، الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعبدالله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والمهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعلي إبراهيم المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي.

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