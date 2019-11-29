«الشارقة للكتاب» تحاور المثقفين العرب في معرض الكويت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك هيئة الشارقة للكتاب، في الدورة 44 لمعرض الكويت الدولي للكتاب الذي يختتم غداً، بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والعالمية، ونخبة من الأدباء والمثقفين، وذلك ضمن جناح خاص، وبرنامج ثقافي متكامل تسعى من خلاله إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع مختلف الجهات الثقافية الكويتية والعربية، حيث عقدت مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية مع أدباء كويتيين وعرب، للترويج لمشروع الشارقة الثقافي الكبير، والدور الفاعل الذي تلعبه المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من خدمات وتسهيلات للناشرين.

واستقبل جناح الهيئة عدداً من الشخصيات الرسمية والثقافية، حيث التقى أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة، محمد ناصر عبدالله الجبري وزير الإعلام الكويتي، وأهداه نسخة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، «بيان الكويت سيرة حياة الشيخ مبارك الصباح».

وأكد العامري أن حضور الشارقة في معرض الكويت، يترجم توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في توطيد جسور التعاون بين الأشقاء والجهات والمؤسسات، بما يخدم العمل الثقافي العربي المشترك، لافتاً إلى أن مشاركة الهيئة في المعرض تدعّم علاقات التعاون التاريخية التي تربطها مع مختلف القطاعات الثقافية الكويتية.

وقال: «إن النهضة الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي، هي مسيرة متكاملة قوامها بناء الإنسان على المعارف والفكر والثقافة العربية الأصلية، وها نحن اليوم في حدث ثقافي مرموق لعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة دولة الكويت الريادية في العمل الثقافي الخليجي والعربي، وقد التقينا مؤخراً مع نخبة من المثقفين والأدباء الكويتيين خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، واليوم نستكمل الحوار البناء والرؤى الفاعلة التي تقود نحو الارتقاء بواقع الثقافة العربية وتدعيمها ببرامج واستراتيجيات جديدة».

ونظمت الهيئة في المعرض جلسة بعنوان «التاريخ الثقافي المشترك بين الإمارات والكويت»، استضافت فيها الباحث سلطان العميمي، والكاتب ناصر الظاهري، وأدارتها الدكتورة نرمين الحوطي.