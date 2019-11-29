11 ألف وحدة استيطانية تُقطّع القدس في ذكرى «التقسيم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد الإعلان الأمريكي بشرعنة الاستيطان، كشفت مصادر إعلامية عبرية، أمس، عن مخطط لحكومة الاحتلال «الإسرائيلي» لبناء 11 ألف وحدة استيطانية شمالي القدس المحتلة، في حين شرع الاحتلال خلال الأسابيع الماضية ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة «نوف تسيون» المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة والتي كانت قد صادقت عليها في أكتوبر عام 2017، بينما قتلت «إسرائيل» فلسطينياً وهدمت خمسة منازل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن ما تسمى ب «وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية» نشرت خطة لبناء حي يهودي جديد يتضمن بناء 11 ألف وحدة استيطانية لليهود في منطقة «عطاروت» الصناعية الاستيطانية شمال القدس المحتلة. وبحسب الصحيفة فإن الحي الاستيطاني في القدس يمتد على نحو 600 دونم من مطار قلنديا المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا، علماً بأنه تمت مصادرة هذه الأراضي في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب «العمل» آنذاك.

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط الاستيطاني وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط الدولية الرافضة للاستيطان. وأوضحت أن ما يسمى ب «وزير الإسكان الإسرائيلي» السابق، يوآف غالانت، أصدر أوامر باستئناف العمل على المشروع الاستيطاني، بعد انتخاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار تسريع إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس، محاولة لإطباق السيطرة على المدينة، وفصلها عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية.

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واستشهد فلسطيني وأصيب نجله في حادث تصادم مع جرافة «إسرائيلية»، أمس، فيما هدمت قوات الاحتلال منازل 4 أسرى في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ومنزلاً في مدينة نابلس (شمال).

وأكدت مصادر محلية استشهاد محمد النواجعة (56 عاماً)، وإصابة نجله، بجروح متوسطة إثر تصادم مع جرافة تابعة للاحتلال في منطقة فرش الهوا بالخليل. وبالتزامن هدمت جرافات الاحتلال منازل 4 أسرى فلسطينيين في بلدة «بيت كاحل» شمال غربي الخليل.

وأكد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ضخمة، اقتحمت بلدة بيت كاحل في الساعات الأولى من فجر الخميس، وهدمت منازل الأسرى.

وتتهم «إسرائيل» الفلسطينيين ال 4 بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل جندي «إسرائيلي» في الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي الضفة، في أغسطس الماضي. وتسببت عملية الهدم في مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في حين أصيب 10 مواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال عقب هدم منزل في عصيرة شمال نابلس.

واعتقل الاحتلال 10 فلسطينيين من الضفة، فيما قطع مستوطنون 100 شجرة عنب تقع في بلدة الخضر بمدينة بيت لحم والمحاذية لمستوطنتي «افرات»، و«اليعازر»، في حين أقدمت جرافات الاحتلال، على اقتلاع 100 شجرة زيتون أعمارها تتراوح ما بين 2-3 سنوات في مدينة سلفيت. واقتحم 48 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة. (وكالات)