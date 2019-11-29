شكرا لقرائتكم خبر عن الفن الرفيع سقوف عالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ما رأيك في أن التربية الفنية الرفيعة، تؤدي حتماً إلى تطوير الفن؟ جيل واحد يكفي، في هذه المدة أربع دفعات أو خمس من المتخرجين. الشرط الوحيد هو أن يكون المقرر أكاديمياً، والأداء دقيقاً. هذا حديث الموسيقى.

المتخوفون على مصير «الموسيقى العربية الأصيلة»، هم غالباً لا يعرفون ما هي الأصالة ومقوماتها. أما العارفون فيدركون أنه لا شيء أعوص من تحديد معالم علمية لأصالة الموسيقى. مكونات عدة في موسيقى كل منطقة عربية. ببساطة، العناصر غير العربية بنيوية وأكثر بكثير من المتفرقات العربية، حتى إن العراقي الراحل منير بشير قال: «أتحدى أياً كان أن يثبت لي أن الموسيقى العربية عربية». الجذور المتشابكة: ما بين النهرين، مصر القديمة، اليونان، إيران، اليمن، بيزنطا، تركيا، إفريقيا (المقام الخماسي)، أندلس، الأمازيغ، الهند...

جوهر المبحث: في الفنون، كما في العلوم والمعارف، لا يوجد شيء أروع من تعزيز الأصالة بتطويرها وترسيخ مقوماتها بالتجديد. أليس مهزلة مأساوية أن ترتقي بجل مكونات حياتك، ولا تجرؤ على التنقل بحنطور الآباء بدعوى الحفاظ على تراث الماضين؟ لكنك لا تجد أي تناقض بين مدن يسيّرها الرقمي، وبين أغنيات لا تتحلى بذرة تجديد وتطوير كلماتٍ وتأليفاً موسيقياً وأداء. ذلك لا يتحقق إلا إذا بنينا أساساً أكاديمياً. والأسس الأكاديمية هي تلك التي تؤدي إلى الموسيقى الكلاسيكية. سيصرخ غير العارف قائلاً: وا أصالتاه، تريد أن تقطع جذورنا وتلقي بنا في مهاوي التغريب؟ رويدك، لا شيء من هذا.الدراسة الأكاديمية ستحمي الدارس من الانخداع بالتفاهات، لكنه في تلك السنوات بالمعهد الموسيقي، سيدرس المقامات الشرقية، وسيصبح قادراً على احترام قواعد البنيان الشامخ في الإبداع.

هل نسيتم الثلاثيات العملاقة؟ شوقي، السنباطي وأم كلثوم، أو بيروم التونسي، زكريا أحمد وأم كلثوم، أو روائع محمد عبدالوهاب، أو بدائع الرحابنة؟ لماذا هبط الفن؟ لأن المعايير الفنية والقيم الجمالية انهارت، مسح المتطفلون بها الأرض. لا بد من إعلاء السقوف لكي يفهم الفضوليون بغير باع أن الفن ليس بنطلونات جلدية وقمصان دانتيل وفساتين من تصميم «الهوت كوتور». أرينا أيتها الحسناء مهاراتك قبل مهارات الخياطين. الأزياء مكانها معارض المصممين. لم نسمع قط أن أهل الذوق اشتروا تذاكر ليستمتعوا بفستان أم كلثوم أو ماريا كالاس.

لزوم ما يلزم: النتيجة التربوية: في الذوق أيضاً من شب على شيء شاب عليه.

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