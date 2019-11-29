شكرا لقرائتكم خبر عن 255 قتيلاً وجريحاً بيوم دموي في الناصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ارتكبت قوات الأمن العراقية أمس الخميس مجزرة مروعة بحق المتظاهرين السلميين في الناصرية عاصمة محافظة ذي قار، حيث سقط مئات القتلى والجرحى بالرصاص، واضطر رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لإقالة الفريق الركن جميل الشمري بعد تهديد محافظ ذي قار بالاستقالة ومطالبات بتنحية القائد العسكري الذي أساء التصرف. وتحدى المتظاهرون حظر التجول المفروض في كثير من محافظات جنوب العراق غداة حرق القنصلية الايرانية في النجف، الأمر الذي سبب احتجاج طهران ودانت وزارة الخارجية العراقية الحادث وأعربت عن الأسف لنظيرتها الايرانية. وقتل أربعة متظاهرين في بغداد التي نفت قيادتها العامة استخدام الرصاص ضد المحتجين، وأعلنت الحكومة تشكيل خلايا أمنية تضم عسكريين في المحافظات لاحتواء الاحتجاجات.

تعرض المتظاهرون في محافظة ذي قار، فجر الخميس، لهجمة شرسة من قبل القوات الامنية التي استخدمت الرصاص الحي ضدهم عند أحد الجسور في مدينة الناصرية، مركز المحافظة. وقال مصدر بدائرة صحة ذي قار، إن «أعداد القتلى والمصابين في تظاهرات المحافظة منذ فجر الخميس قد ارتفعت بسبب استخدام الرصاص الحي ضدهم». وذكر أن «أعداد القتلى من المتظاهرين وصل إلى 32 شخصاً»، مؤكداً أن «المصابين بلغ عددهم 223».

وقالت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، في بيان، إن «حريقاً اندلع في مخزن مواد غذائية متنوعة مشيد من الحديد في مدينة الناصرية، ما أدى الى الحاق أضرار مادية دون وقوع اي خسائر بشرية».

كما قال مصدر محلي إن القوات الامنية فرضت حظراً شاملاً على التجوال في ذي قار». وأضاف أن «الحظر مستمر حتى إشعار آخر». لكن مئات المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة ديالى. وافاد مصدر محلي في ذي قار، بأن «هناك عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية في الناصرية»، مشيراً الى أن «هذه القوات أعادت بالقوة فتح جسري الزيتون والنصر بعد إبعاد المتظاهرين». ويبدو أن المتظاهرين لم يلتزموا بأمر حظر التجول، إذ سيطروا على جسر الزيتون مرة أخرى واقتحموا إثر ذلك مقر قوة التدخل السريع وأحرقوه بالكامل. ولفتت المصادر إلى انسحاب القوات الأمنية من الجسر بعد مواجهات مع المتظاهرين، الذين تمكنوا من العبور صوب الشامية بعد التفاف عدد منهم من جسر النصر المجاور.

وشيع المتظاهرون الغاضبون جثامين الضحايا متحدين حظر التجول، في وقت انتشر أفراد مسلحون من أبناء العشائر المؤثرة في المنطقة على طول الطرق السريعة الرئيسية لمنع وصول تعزيزات عسكرية إلى المدينة.

وأصدر الزعيم الشاب مقتدى الصدر بياناً دان فيه عمليات القتل وقال: «أنصح الحكومة بالاستقالة، وإن لم تفعل فهذه بداية نهاية العراق».

واتهمت منظمة العفو الدولية القوات العراقية باستخدام العنف المفرط على مدى شهرين، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف «سفك الدماء».

وهدد محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أمس، بالاستقالة من منصبه في حال عدم إبعاد الفريق جميل الشمري من إدارة خلية الازمة بالمحافظة، داعياً المتظاهرين الى الحرص على مدينتهم وسلامتها. ونفى الدخيلي أن يكون الشمري والقيادات العسكرية قد تشاوروا مع الادارة المحلية بشأن الاجراء الامني، الذي وصفه بأنه تصرف منفرد قامت به القيادات الامنية، خربت به ما قطع من أشواط كبيرة في التنسيق والتفاهم مع العشائر ومجاميع المتظاهرين لمعالجة حالة قطع الشوارع والجسور وإغلاق الدوائر الخدمية.

وطالب الدخيلي عبد المهدي بإصدار الأوامر لإيقاف هذه الحملة وإبعاد الفريق الركن الشمري والقيادات العسكرية في إدارة خلية الأزمة الخاصة بذي قار، وتشكيل لجان تحقيق فورية وإدانة كل من تسبب بسفك الدماء، والسير باتجاه التهدئة وحماية المتظاهرين السلميين، مهدداً بأن استقالته رهن إشارة أبناء المدينة. وأعلن في بغداد عن إبعاد الفريق الشمري وكبار العسكريين من مساعديه من خلية الازمة في ذي قار.

وأعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل خلايا أزمة في المحافظات برئاسة المحافظين وقادة عسكريين لحفظ الأمن. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين، وحسب توجيهات عبد المهدي، تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة، لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم.

وانتشرت قوات الأمن العراقية أمس الخميس بكثافة في مدينة النجف، غداة إحراق المحتجين القنصلية الإيرانية الأربعاء.

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وقتل 10 متظاهرين امس الخميس بنيران القوات الأمنية خلال اشتباكات وقعت قرب القنصلية الإيرانية .

ووسط المحافظة قطع محتجون طريق المدينة، وطريق كربلاء، ونفق العسكريين عبر حرق الإطارات. وأعلن أصحاب المحال التجارية إضراباً كبيراً الخميس، حيث قرروا إغلاق محالهم تحت شعار «سحب الثقة من الحكومة والأحزاب».

وكان المتظاهرون حاصروا مبنى القنصلية الإيرانية، احتجاجاً على فساد الطبقة السياسية في العراق، وما يعتبرونه تدخلا من طهران في شؤون بلدهم ومنعها أي عملية تغيير سياسي قد تطال حلفاءها في الحكم. وعثر المتظاهرون على أوراق «رصد إعلامي» في السفارة الإيرانية بالنجف تخص مطار النجف. وأصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية خلال مواجهات مع قوات الأمن، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع، كما أصيب 47 من عناصر الامن.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري إن الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة تم تعطيله امس الخميس، عدا الدوائر الامنية والصحية والخدمية، وذلك لقطع أكثر الطرق بسبب التظاهرات التي تشهدها المناطق الرئيسية في المحافظة.

وطالبت إيران العراق، الخميس، باتخاذ «إجراءات حازمة ومؤثرة» ضد «العناصر المعتدية» على قنصليتها في مدينة النجف. وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، ب«صدور أوامر قبض بحق المندسين ومثيري الشغب في التظاهرات بعد عرض الوثائق والبيانات والصور» التي تؤكد تورطهم بهذه الأفعال.

وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء تعرضت لغضب المتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن قوات الأمن العراقية ردت ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وفي كربلاء، أصيب متظاهرون خلال اشتباكات في حي البلدية بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين. واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي في تفريق التظاهرة في حي البلدية وسط المدينة.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة السماوة بمحافظة المثنى بعد منتصف الليل قبل الماضي، حيث استخدمت قوات الامن القنابل الصوتية والمسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.

إضافة إلى ذلك، واصل المتظاهرون اعتصاماتهم في الكوت والعمارة والحلة - جنوب العاصمة - وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. وفي مدينة البصرة الغنية بالنفط، أعيد فتح معظم الدوائر الحكومية، لكن ظلت أبواب المدارس مغلقة مع انتشار قوات الأمن في الشوارع.وفي بغداد قتل أربعة متظاهرين بالرصاص، ونفت قيادة عمليات بغداد، امس الخميس، استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، مؤكدةً أن «مناطق التظاهر في ساحات التحرير والخلاني ومناطق السنك والطيران والمقتربات اليها ما زالت تشهد أعداداً كبيرة من المتظاهرين بشكل سلمي دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية ودون أي تضحيات». وقالت القيادة في بيان، إنها «تنفي نفياً قاطعاً منذ يوم 25 اكتوبر/‏‏ تشرين الأول الماضي استخدام العتاد الحي تجاه المتظاهرين وحتى ضد المندسين الذين يعتدون على القطعات الأمنية ويقومون بعمليات الحرق والتخريب البعيدين عن ساحات التظاهر وتتعامل معهم بإجراءات قانونية».

وأصدرت مديرية الدفاع المدني، أمس، بياناً بشأن حرائق شارع الرشيد وسط بغداد. وقالت إن «فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بنايتين تجاريتين وسط شارع الرشيد قرب البنك المركزي نتيجة أعمال شغب».

وأضافت أنه «نتيجة ذلك الحادث وكثافة الانبعاثات الغازية المصاحبة للحريق تعرضت عائلة مكونة من خمسة أفراد تقطن في إحدى البنايتين لحالات اختناق بينها أطفال ومسنين».

ويشهد العراق احتجاجات منذ بداية أكتوبر/‏‏تشرين الأول الماضي ضد الحكومة والنظام الحاكم. وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أدت لمقتل أكثر من 340 فرداً وإصابة الآلاف. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم على مستوى جيد.