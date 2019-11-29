حمدان بن محمد لمحمد بن سلمان: لك في قلوبنا قدر ومكانة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بالمملكة العربية السعودية، مقر معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد أن حرص الأمير محمد بن سلمان على زيارة مقر المعرض، يعكس مدى اهتمام السعودية الشقيقة بدعم هذا الحدث العالمي الكبير، بمشاركتها بجناح ضخم هو ثاني أكبر الأجنحة مساحة، بعد جناح دولة الإمارات، وبما تمثله المشاركة السعودية من قيمة وأهمية كبيرتين، لما تتمتع به من ثقل نوعي واستراتيجي، بوصفها واجهة مشرقة لتوجهات التنمية في المنطقة، وهو ما تجسده الأهداف الطموحة التي تضمنتها «رؤية 2030» التي تعد بمستقبل زاهر للمملكة والمنطقة.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد ، على «إنستجرام»، صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد السعودية. ورحب سموه بولي العهد السعودي قائلا: «لك في قلوبنا قدر ومكانة».

ونشر سموه صورة أخرى على تويتر تجمع سموه مع ولي العهد السعودي، وعلق عليها قائلاً: «تشرفت اليوم بمرافقة ضيف البلاد العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في زيارة لمقر معرض إكسبو 2020 الذي نستضيفه في دبي العام المقبل بمشاركة 192 دولة. فخورون بالدعم والحضور السعودي الكبير في هذا الحدث».

وبدأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد، والأمير محمد بن سلمان، الزيارة بالاطلاع على مجسّم عام للمعرض، حيث تعرفا إلى مكوناته، والأجنحة التي سيضمها الحدث العالمي الكبير، الذي يقام في المنطقة للمرة الأولى في تاريخه العريق الذي يزيد على 150 عاماً. كما توقّفا عند «ساحة الوصل» التي تُعد أحد أهم معالم المعرض المقام على مساحة إجمالية تصل إلى 4.38 كيلومتر مربع، وستشكل وجهة حضارية وثقافية وبيئية وسياحية وتعليمية وترفيهية متعددة الاستخدامات.

وعقب ذلك توجه سموّ ولي عهد دبي، وضيفه الكريم إلى جناح دولة الإمارات، حيث شاهدا مجسم الجناح المصمّم على شكل صقر مُحلِّق، وسيضم أربعة طوابق، بمساحة إجمالية تزيد على 15 ألف متر مربع، واستمعا إلى شرح عن الجناح ومكوناته، ورمزية التصميم التي تعكس الريادة والشموخ اللذين تتحلى بهما دولة الإمارات، وتبرز مكوناته لاسيما في الاحتفاء بقيم الانفتاح والتواصل والتسامح التي تتماشى مع شعار المعرض «تواصل العقول وصُنع المستقبل».

ومن ثم توجّها إلى المنطقة المخصصة للجناح السعودي، الذي كانت المملكة قد كشفت النقاب في أبريل الماضي عن تصميمه بمساحة كلية تبلغ 13069 متراً مربعاً، ليكون بذلك ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات، حيث استمعا إلى شرح عن الجناح وتصميمه وواجهته المميزة.

وشاهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد، والأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة، فيلماً قصيراً عن تصميم الجناح السعودي الذي سيضيء على رسالة المملكة إلى العالم، وانفتاحها في التواصل على جميع الصعد الاستثمارية والسياحية والثقافية، لصناعة مستقبل أفضل للجميع.

وقد التقطت الصورة التذكارية لسموّ ولي عهد دبي، وولي عهد المملكة، في ختام الزيارة التي حضرها سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، و سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية، وتركي الدخيل، سفير السعودية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

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تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها السعودية

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية لدولة الإمارات، وقع محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» وعبدالله بن فهد الحسين رئيس وكالة الأنباء السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل الإعلامي والإخباري بين الوكالتين.

تأتي هذه المذكرة تحت مظلة اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي - إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي- الهادفة إلى العمل على مبادرات مشتركة تضمن تطوير المحتوى وبناء القدرات والعلاقات مع الوكالات والمؤسسات الإعلامية، وتطوير وتعزيز الاستراتيجيات الإعلامية.

تضمنت مذكرة التفاهم - التي جرى التوقيع عليها بمقر وكالة الأنباء الإمارات بالعاصمة أبوظبي أمس - تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين.(وام)