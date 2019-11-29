بني ياس يتأهل إلى ربع النهائي في الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن بني ياس تأهله إلى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي؛ بعد فوزه الكبير على مضيفه الفجيرة (3-1).

وسجل سلطان الشامسي (11 و43) وخالد العطاس (77) أهداف بني ياس، وجايبور (86) هدف الفجيرة. وأهدر الإسباني كوندي ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى الفجيرة ببراعة.

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ورفع بني ياس رصيده إلى 11 نقطة، وتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الوحدة الذي خسر أمام حتا (2-3). وسجل راشد سالم ولوبيز «هدفين» لحتا، بينما سجل كارليتوس وراشد عبد الله هدفي الوحدة.

وفي مباراة أقيمت في «استاد خالد بن محمد» بنادي الشارقة، حقق خورفكان فوزه الأول في البطولة بتخطيه العين، الذي لعب بتشكيلة مختلطة بين الأساسيين والشباب.

وسجل لخورفكان البرازيليان بسمارك (40 و88) ودودو (48) ومحمد مال الله (54)، وللعين عمر ياسين (15) ومحمد عبد الرحمن (17).