«أبوظبي الرقمية» تحصد جائزة الشيخ سالم الصباح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حصلت هيئة أبوظبي الرقمية على جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها ال 19، التي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وتحظى برعاية أميرية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وحصدت هيئة أبوظبي الرقمية هذه الجائزة المرموقة عن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» باعتبارها مشروعاً حكومياً مبتكراً.

وتسلمت الدكتورة روضة السعدي، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة الكويت برعاية وحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعدد كبير من المسؤولين وممثلي الجهات الفائزة من مختلف أقطار العالم العربي.

وقالت السعدي: تطبق الجائزة معايير دقيقة تتعلق بالابتكار والمشاركة والتعاون الحكومي، والموضوعية والمحتوى، والقيمة المضافة، وهذه المعايير كلها تجسدت بصورة لافتة في منظومة خدمات «تم».



.. وتكرّم خريجي الدفعة الثانية من منتسبي «دعم»



أبوظبي:”الخليج 365”



نظمت هيئة أبوظبي الرقمية- الجهة المعنية بقيادة مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي- حفلاً لتكريم خريجي الدفعة الثانية من مبادرة «دعم» 2019، وهي برنامج تدريبي مكثف لتدريب مواطني الدولة من أصحاب الهمم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وإعدادهم لسوق العمل.

وكرم الخريجين الدكتورة روضة السعدي، المديرة العامة للهيئة، وعبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بحضور الإدارة العليا في هيئة أبوظبي الرقمية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من ذويهم.

وأكدت السعدي أن المبادرة تؤسس لمزيد من التعاون المستقبلي مع المؤسسة الذي يتمحور حول تمكين أصحاب الهمم، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، بتقديم الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالٍ، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وقال الحميدان: تعمل المؤسسة جاهدة على ترجمة توجهات الحكومة الرشيدة في دمج مجتمعي فعال لأصحاب الهمم، مؤكداً أن المؤسسّة، وعلى رأسها سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، تقدر عالياً دور الهيئة التي تقود المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي.

وأوضحت منى المرزوقي، مديرة قسم دعم الأعمال في مركز اتصال حكومة أبوظبي أن «دعم» تتضمن برنامجاً تدريبياً يمتد على مدار 5 أسابيع، وبعد الانتهاء منه تعين نسبة محددة من المشاركين من أصحاب الهمم في المركز، بوظيفة ممثل خدمة المتعاملين.

وعلى هامش حفل التكريم، وقعت الهيئة مذكرة تعاون مع المؤسسة، لتعزيز التعاون، لا سيما في إدراج خدمات المؤسسة في منظومة «تم»، وضمان مواءمتها مع احتياجات أصحاب الهمم.