شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى يلتقى قيادات حزب" القوات اللبنانية" لمناقشة كيفية إخراج لبنان من أزمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوّات اللبنانيّة" د. إيلي هندي ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات" شارل جبّور موفدين من رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع.

وقد استمع السفير زكي إلى وجهة نظر "القوات اللبنانية" لكيفية إخراج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ البلد، حيث شرّح الموفدان القواتي أسباب هذه الأزمة وخريطة الطريق التي يفترض اتباعها لتجنيب لبنان الانزلاق نحو الأسوأ، فتم التأكيد على موقف "القوات" الذي أعلنه د. جعجع في الثاني من أيلول الماضي لجهة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين والذي ترى فيه المخرج الوحيد من الأزمة إن لناحية تلبية مطلب الناس بتأليف حكومة تجسِّد مطالبهم، أو لجهة تلبيتها لشروط المرحلة المالية والاقتصادية التي تتطلب حكومة من هذا النوع للعبور نحو شاطئ الأمان.

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وشكر الوفد باسم د. جعجع الجامعة العربية ممثلة بالسفير زكي على دورها وحرصها على لبنان واستقراره، وحمّل السفير تحيات رئيس القوات لأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط واهتمامه الدائم بلبنان، كما حرص "القوات" الثابت على الدور العربي والشرعية العربية.