شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى الجزائرى تبون يستنكر تدخل البرلمان الأوربى فى شؤون بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر المرشح الرئاسى الجزائرى ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، الخميس تدخل البرلمان الأوربى فى الشؤون الداخلية للجزائر، داعيا إلى ضرورة نظر البرلمان الأوربى فى الجرائم "الوحشية" التى ترتكبها إسرائيل فى حق الأبرياء الفلسطينيين.

وقال تبون -فى تجمع انتخابى بولاية غرداية (وسط)- "نستغرب ونستنكر ما أقدم عليه البرلمان الأوربى من حملة تنديد بالجزائر، فى وقت كان أجدر بهذا البرلمان أن ينظر فى الجرائم الوحشية و اللاإنسانية التى ترتكبها إسرائيل يوميا فى حق الفلسطينيين الأبرياء ".

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وتساءل تبون عن سبب تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الجزائرى الذى التزم بسلمية حراكه الشعبى منذ انطلاقه فى فبراير الماضي، مقارنة بما يحدث مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء بفرنسا .

وأشاد تبون بدور الجيش الجزائرى سليل جيش التحرير الوطنى فى صد كافة المؤامرات التى كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، مشددا على ضرورة المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم لأنها الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة التى تمر بها البلاد منذ شهور.