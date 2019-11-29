طرابلس.."الوفاق" تعلن استهداف تمركزات لحفتر بمحور الخلاطات

وليد عبد الله /الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الخميس، أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت، بدقة، تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحور "الخلاطات" جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وأضاف قنونو أن قوات الوفاق تمكنت من الاستيلاء على 3 آليات مسلحة لقوات حفتر بمحور اليرموك جنوبي طرابلس.

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وأشار أن القوات تمكنت من أسر 5 عناصر تابعين لحفتر، بينهم مرتزق سوداني، مبينًا أن القوات عززت مواقعها في محيط معسكر "النقلية" ومحور الأحياء البرية جنوبي طرابلس، وحصنت تمركزاتها بعد القيام بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، والتي استنفرت قواتها لصد الهجوم.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر وحكومة الوفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.