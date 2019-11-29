قدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن حكومته ستقر الأحد المقبل، تقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون شيقل (11.5 مليون دولار) لأنظمة الأمن والإنقاذ في مستوطنات الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو، خلال استقباله قادة ما يسمى "مجلس مستوطنات الضفة الغربية" في مدينة القدس.
وقال نتنياهو، إنه "سيتم تحويل 34.5 مليون شيقل (10 ملايين دولار) لمرة واحدة كموازنة أمنية إضافية".
وتابع "كما سيتم تحويل مبلغ 5.5 مليون شيقل (1.5 مليون دولار تقريبا) لصالح محطات الإنقاذ والإسعاف في مستوطنات الضفة الغربية".
نتنياهو، ذكر أيضا أنه "سيتم تحويل 3.6 مليون شيقل (مليون دولار) لاحقا بعد إقرار الوزراء المختصين، لصالح مراكز الدعم المخصصة للمستوطنين".
وحسب البيان ذاته، رحب رئيس "مجلس مستوطنات الضفة الغربية" دافيد الحياني، بهذه القرارات، قائلا إن نتنياهو "يثبت مرة أخرى إخلاصه وإصراره الدائم في دعم وتطوير الاستيطان في الضفة الغربية".
وحتّى مطلع 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألفا و500 مستوطن في القدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يقرر تحويل 11.5 مليون دولار لدعم المستوطنين في الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.