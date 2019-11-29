المستوى الذهبي لكشافة تعليم عسير

فافي الألمعي حققت كشافة الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في فتيان مدارس أبها الأهلية ، المستوى الذهبي ودرع التميز والأوشحة الذهبية ، في مهرجان التربية الكشفية بالخرج . و قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزين ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدرسة ، وإدارة النشاط الطلابي ( الكشفي )، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد المجالات على المستوى المحلي والعالمي .

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